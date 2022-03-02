إصابة محامٍ بجروح بمحاولة اغتيال فاشلة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانفجار عبوة لاصقة داخل سيارة محام، شرقي بعقوبة، من دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيو ان "عبوة لاصقة كانت موضوعة اسفل سيارة محام، وسط ناحية كنعان (18 كم شرقي بعقوبة)، انفجرت، ما تسبب باصابته بجروح طفيفة مع اضرار مادية جسيمة بالسيارة".

وأضاف المصدر ان "السلطات الأمنية هرعت الى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة"

وتشهد ديالى استقرارا نسبيا في مسلسل الاغتيالات و العبوات اللاصقة منذ سنوات بعدما كانت تستهدف شرائح واسعة من المجتمع ابرزها رجال الامن.