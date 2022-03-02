سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابة محامٍ بجروح بمحاولة اغتيال فاشلة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-03-02T10:51:39+0000
إصابة محامٍ بجروح بمحاولة اغتيال فاشلة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانفجار عبوة لاصقة داخل سيارة محام، شرقي بعقوبة، من دون وقوع خسائر بشرية.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيو ان "عبوة لاصقة كانت موضوعة اسفل سيارة محام، وسط ناحية كنعان (18 كم شرقي بعقوبة)، انفجرت، ما تسبب باصابته بجروح طفيفة مع اضرار مادية جسيمة بالسيارة".

 وأضاف المصدر ان "السلطات الأمنية هرعت الى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة"

وتشهد ديالى استقرارا نسبيا في مسلسل الاغتيالات و العبوات اللاصقة منذ سنوات بعدما كانت تستهدف شرائح واسعة من المجتمع ابرزها رجال الامن.

related

نجاة ضابط رفيع بشرطة ديالى من محاولة اغتيال

Date: 2020-09-10 09:07:24
نجاة ضابط رفيع بشرطة ديالى من محاولة اغتيال

ضابط شرطة ينجو بإعجوبة في بعقوبة.. هذه تفاصيل اللحظة الأخيرة

Date: 2020-09-10 14:26:27
ضابط شرطة ينجو بإعجوبة في بعقوبة.. هذه تفاصيل اللحظة الأخيرة

جريحان احدهما عنصر أمن بانفجار "لاصقة" في ديالى

Date: 2021-12-01 06:42:33
جريحان احدهما عنصر أمن بانفجار "لاصقة" في ديالى

ديالى.. نشر فوجين واستبدال قطعات امنية في "بؤر التوتر"

Date: 2021-11-01 07:33:10
ديالى.. نشر فوجين واستبدال قطعات امنية في "بؤر التوتر"

ابي صيدا الساخنة.. اقتتال عشائري تغذيه "المجاملات" وبغداد تدفع بالرد السريع لضبط الأمن

Date: 2020-11-15 11:19:54
ابي صيدا الساخنة.. اقتتال عشائري تغذيه "المجاملات" وبغداد تدفع بالرد السريع لضبط الأمن

مافيات متنفذة تتعاون مع داعش لتهريب المخدرات من إيران إلى العراق بواسطة "القفاز"

Date: 2021-07-18 14:37:47
مافيات متنفذة تتعاون مع داعش لتهريب المخدرات من إيران إلى العراق بواسطة "القفاز"

اعتقال 5 "إرهابيين" وتاجر مخدرات في ديالى ونينوى وبابل

Date: 2021-12-24 14:33:25
اعتقال 5 "إرهابيين" وتاجر مخدرات في ديالى ونينوى وبابل

ديالى.. قذائف تنهمر على ناحية زارها مسؤولون عراقيون

Date: 2021-04-24 14:37:38
ديالى.. قذائف تنهمر على ناحية زارها مسؤولون عراقيون