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إصابة متهم باشتباكات مع الأمن واندلاع حريق بأقسام داخلية في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2022-11-09T20:58:48+0000
إصابة متهم باشتباكات مع الأمن واندلاع حريق بأقسام داخلية في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بنشوب اشتباكات مسلحة بين متهم وقوة أمنية في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً مطلوباً بتهم مخدرات اصيب جراء اشتباك مسلح اثناء محاولة القبض عليه من قبل قوة امنية ضمن قاطع السوير في المثنى".

واوضح ان "العملية تمت بعد عمليات رصد استمرت لايام"، مشيراً الى "نقل المتهم الى المستشفى تحت تحفظ القوات الامنية".

في السياق، اشار مصدر ثان، الى "اندلاع حريق في مدخل الاقسام الداخلية بقضاء الكوفة في محافظة النجف ناتج عن تماس كهربائي".

وأكد المصدر "إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني".

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