إصابة متظاهر برصاص قوات الأمن في الناصرية

شفق نيوز / أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، بإصابة متظاهر خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة يوم الاثنين .

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "المتظاهر أصيب أثناء فض قوات الأمن للتظاهرات بالرصاص الحي، مساء اليوم"، مبينا أن "سيارة إسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى التركي في الناصرية، لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "الأوضاع ما تزال متوترة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وسط مدينة الناصرية".

وفرقت قوة من الجيش العراقي، مساء الاثنين، تظاهرة احتجاجية في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، باستخدام الرصاص الحي، ما أثار هلع المواطنين في المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، أقدم عدد من المحتجين في مدينة الناصرية على قطع تقاطع البهو وجسر النصر وسط المدينة، احتجاجا على رفع خيمة (جون) التابعة لاحد جرحى التظاهرات التي يطالب فيها بإكمال معاملته لغرض علاجه خارج العراق.

واستخدم المحتجون الاطارات المحترقة لقطع الجسر والتقاطع، وهددوا بتصعيد اكثر حدة مع الحكومة المحلية بالمحافظة.

واقدمت قوة أمنية تابعة لمكافحة الشغب صباح اليوم، على رفع خيمة احد المحتجين المصابين في مدينة الناصرية والتي يطالب فيها بإكمال معاملة سفره لغرض الخروج والعلاج خارج العراق.