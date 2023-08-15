إصابة ما لا يقل عن 12 عاملا بسقوط قبة مزار ديني في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة واسط، اليوم الثلاثاء، بإصابة ما لا يقل 12 عاملاً بسقوط قبة أحد المزارات الدينية خلال عمليات إعادة تأهيل المزار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قبة مرقد الحائري (العگار)، جنوبي قضاء الحي التابع لمحافظة واسط، انهارت خلال العمليات الجارية لإعادة تأهيلها مع المزار الديني، ما ادى الى إصابة ما لا يقل عن 12 عامل بناء".

وأضاف المصدر ان "سيارات الإسعاف هرعت الى المنطقة ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تم إيقاف عمليات البناء مؤقتاً".