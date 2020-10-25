إصابة أكثر من 25 منتسباً أمنياً بطعنات سكاكين وحجارة قرب ساحة التحرير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بعودة الصدامات القوية بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أشخاصا مدججين بالسكاكين قاموا بطعن احد المنتسبين من قوات فرض القانون على جسر السنك وسط بغداد".

وأضاف أنه "أثناء محاولات إخلاء المنتسب من قبل زملائه، أصيب أكثر من ٢٥ منتسبا من فرض القانون وفوج المغاوير نتيجة استهدافهم بالحجارة والسكاكين".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بسيطرة القوات الأمنية على جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين انسحبوا الى ساحة الخلاني ومحيطها وان أعدادهم ما يقارب 300".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعددا من محافظات البلاد تظاهرات كبيرة، بالذكرى السنوية الاولى لاحتجاجات "25 تشرين".

واصيب عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة مصادمات بينهما قرب جسري الجمهورية والسنك.