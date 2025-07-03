إصابة قائد القوة .. صدامات بين الأمن وأصحاب بحيرات الأسماك شمال البصرة (فيديو)

شفق نيوز - البصرة/بغداد

شهدت ناحية الثغر في محافظة البصرة، اليوم الخميس، توتراً إثر حملة أمنية استهدفت إزالة عدد من بحيرات الأسماك المشيدة بصورة غير نظامية، وسط اعتراض من أصحابها.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "قوات أمنية وصلت إلى ناحية الثغر شمال محافظة البصرة، لتنفيذ حملة إزالة وردم لبحيرات أسماك مخالفة للضوابط، تُستهلك فيها كميات كبيرة من المياه العذبة رغم الأزمة المتفاقمة في المحافظة".

وأضاف أن "أصحاب البحيرات المتجاوزة اعترضوا على الحملة، و حدثت ملاسنات كلامية وتدافع، تطور الى استخدام الحجارة من قبل المعترضين أدى إلى إصابة قائد القوة في رأسه ما تسبب بنزيف تلقى العلاج على أثره".

وتابع، المصدر، أن "القوات الأمنية لم تستخدم أي قوة رادعة نهائياً، رغم الأذى الذي لحق بها وبقائدها"، موضحاً أن "المئات من أصحاب البحيرات تجمعوا لمواجهة الحملة بكل قوة، وما زال التفاوض جارياً معهم حتى الآن لتطبيق القانون بصورة سلمية".

وأوضح أن، "البحيرات المستهدفة اليوم يبلغ عددها قرابة 25 بحيرة، من أصل أكثر من 100 بحيرة مخالفة تنتشر في عموم مناطق شمال البصرة، حيث أن حجمها واستهلاكها للمياه يفوق تصور الفقر والاحتياج الذي يدعيه أصحابها".

في غضون ذلك أكد مصدر أمني مخول بتعرض قطعات أمنية في محافظة البصرة إلى اعتراض واحتكاك من قبل بعض المتجاوزين على المنظومة المائية من أصحاب البحيرات في قرية "بيت غزيل" شمالي محافظة البصرة .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الاحتكاكات مع قوات الأمن وقعت عندما نفذت قوة مشتركة واجبها في ازالة التجاوزات عن المنظومة المائية من قبل بعض المخالفين في المحافظة .

يشار إلى ان العراق وعموم بلدان المنطقة تمر بأزمة حقيقية تتعلق بوصول كميات ومنسوب المياه المطلوبة لعدد من المحافظات وأبرزها محافظات (البصرة وميسان وذي قار) الأمر الذي يتطلب تدخل القوات الامنية بالتعاون مع مفارز وزارة الموارد المائية لإزالة هذه التجاوزات بما يسهم في تقليل الضرر الكبير على مواطني هذه المحافظات والتعامل بحزم وقوة وفقا للضوابط القانونية لإزالة هذه التجاوزات .

وأوضح المصدر ان هذه التصرفات لن تثني القوات الامنية من التعامل بحزم وقوة وفقا للقانون مع اي حالة تجاوز وأن قواتنا ستدعم وزارتي الموارد المائية والزراعة في خططها المتعلقة بمجابهة هذا التحدي الخطير المتمثل بازمة المياه .

ومن الجدير بالذكر ان هناك توجيهات حكومية صدرت للوقوف على الإجراءات التي تنفذها الحكومة المحلية في البصرة وبقية المحافظات المعنية ومؤسسات الدولة والجهات القطاعية لمعالجة أزمة المياه واللسان الملحي في المحافظة.