إصابة فلاح كوردي واختطاف اخر في هجوم لمسلحين يرتدون زياً عسكرياً بكركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتعرض مجموعة من الفلاحين من القومية الكوردية لهجوم مسلح في إحدى القرى التابعة لناحية التون كوبري شمال غربي كركوك، ما أسفر عن إصابة أحدهم واختطاف آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يرتدون زياً عسكرياً هاجموا الفلاحين أثناء عملهم في إحدى الأراضي الزراعية ضمن ناحية التون كوبري، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح".

وأضاف أن "المهاجمين أقدموا على اختطاف فلاح آخر واقتادوه إلى جهة مجهولة، قبل أن يلوذوا بالفرار"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً حول موقع الحادث وشرعت بعملية تفتيش واسعة، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".