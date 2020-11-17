سقوط إصابات بين الأمن والحشد في هجوم "الكاتيوشا" بالخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإصابة عدد من عناصر الأمن والحشد الشعبي خلال الهجوم الصاروخي مساء الثلاثاء على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل إصابة عدد من عناصر الأمن والحشد الشعبي جراء الهجوم الصاروخي على منطقة الخضراء".

وكان مصدر أمني قد أبلغ شفق نيوز، بسقوط أربعة صواريخ داخل المنطقة الخضراء، وقع الأول قرب مقر الدعم اللوجستي في تقاطع الزيتون قرب الزوراء، والثاني في محيط مجمع السفارة الأمريكية، والثالث قرب مقر قيادة شرطة بغداد، والرابع على مقربة من موقع تابع للامن الوطني.

وانطلقت الصواريخ من "حي الأمين الثانية منطقة الالف دار في بغداد الجديدة" وفق خلية الإعلام الأمني.

وهذا أول هجوم من نوعه خلال نحو خمسة أسابيع، بعدما توقفت الهجمات إثر إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة العراقية" في العاشر من الشهر الماضي، إيقاف عملياتها ضد القوات والمصالح الأجنبية وخاصة الأمريكية في العراق لاتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد.

و"المقاومة العراقية" جهة غير معروفة، ويعتقد أنها تضم فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران بينها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"حركة النجباء".

وجاء إعلان وقف الهجمات، بعدما هددت واشنطن بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء (تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية) في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، لقصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لا تزال مجهولة.

وتتهم واشنطن، الفصائل العراقية المقربة من إيران وعلى رأسها "كتائب حزب الله" بالوقوف وراء الهجمات.