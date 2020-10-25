إصابة عنصر أمني بإطلاق نار قرب جسر السنك ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإصابة عنصر في قوات الطوارئ، قرب جسر السنك ببغداد، حيث مصادمات من جموع وسط المتظاهرين وقوات امنية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن المنتسب الأمني أصيب بإطلاقة رصاصة مسدس من وسط جموع المتظاهرين.

وفي وقت سابق، وقعت صدامات بين قوات الأمن، مع أشخاص مدججين بالسكاكين قاموا بطعن احد المنتسبين من قوات فرض القانون على جسر السنك وسط بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، "أثناء محاولات إخلاء المنتسب من قبل زملائه، أصيب أكثر من ٢٥ منتسبا من فرض القانون وفوج المغاوير نتيجة استهدافهم بالحجارة والسكاكين".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعددا من محافظات البلاد تظاهرات كبيرة، بالذكرى السنوية الاولى لاحتجاجات "25 تشرين".







