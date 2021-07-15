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إصابة عنصر أمني بهجوم لداعش وصعقة كهربائية تودي بحياة مهندس في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-07-15T17:59:54+0000
إصابة عنصر أمني بهجوم لداعش وصعقة كهربائية تودي بحياة مهندس في ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابة عنصر من الرد السريع بهجوم على نقطة تفتيش شمال شرق بعقوبة في ديالى، فيما لقي مهندس مصرعه إثر صعقة كهربائية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عناصر مسلحة هاجمت نقطة أمنية للرد السريع في أطراف ناحية أبي صيدا ٣٠ كم شمال شرق بعقوبة ما تسبب بإصابة أحد أفراد النقطة".

وأضاف المصدر، أن "قوات الرد السريع تصدت للمهاجمين وأجبرتهم على الهروب، فيما شنت حملة تمشيط بحثا عن منفذي الهجوم".

وترابط قوات الرد السريع في مناطق العبارة وأبي صيدا، للسيطرة على الهجمات الإرهابية والنزاعات العشائرية المسلحة.

وفي حادث منفصل، لقي مهندس مصرعه جراء صعقة كهربائية داخل منزله في ناحية السلام شمال شرق بعقوبة.

وذكر مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، أن "المهندس أصيب بصعقة كهربائية خلال محاولة تشغيل مضخة ماء منزلية".

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