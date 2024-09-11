إصابة عنصر في "كتائب حزب الله" بـ"نيران مجهولة" وجندي عراقي ينهي حياته منتحراً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابة عنصر تابع لكتائب حزب الله أثناء تأديته واجباً في منطقة صنيديج التابعة لناحية جرف النصر شمالي بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العنصر أصيب أثناء تعرضه إلى إطلاق نار من جهة مجهولة.

وأضاف أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى المسيب لتلقي العلاج، فيما لم ترد تفاصيل إضافية حول حالته الصحية أو ملابسات الحادثة.

وعلى صعيد مواز، أفاد مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز بأن منتسباً في الجيش العراقي أقدم على الانتحار باستخدام سلاحه الشخصي من نوع بندقية، داخل مقر اللواء 29 في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.