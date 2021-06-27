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إصابة عنصرين من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-06-27T10:14:14+0000
إصابة عنصرين من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى باصابة اثنين من عناصر الشرطة، بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق زراعي في قرية (بودجة) شرقي العبارة (15 كم شمال شرق بعقوبة) انفجرت على دورية تابعة للفوج الخامس من شرطة طوارئ ديالى ما تسبب باصابة شرطيين.

واضاف المصدر؛ ان قوات من الشرطة هرعت الى مكان الحادث ونقلت الجرحى الى المستشفى وشنت حملة تمشيط في محيط الحادث بحثا عن المهاجمين.

وتعد ناحية العبارة (15 كم شمال شرق بعقوبة) من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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