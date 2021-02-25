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إصابة عنصرين من الحشد بصد تعرض لداعش جنوب غربي كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-02-25T11:44:02+0000
إصابة عنصرين من الحشد بصد تعرض لداعش جنوب غربي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابة عنصرين من قوات الحشد الشعبي، أثناء عملية صد تعرض لتنظيم داعش الإرهابي، جنوب غربي محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من الحشد الشعبي تمكنت ظهر اليوم من صد تعرض لعناصر تنظيم داعش، حاولوا الهجوم على حفارة لجرف المبازل في قاطع قرة تبه جنوب غربي محافظة كركوك".

وأوضح المصدر أن "عملية صد التعرض أدت إلى إصابة اثنين من منتسبي الحشد الشعبي بجروح متفاوتة".

وكان مصدر أمني مسؤول قد أفاد أمس الأربعاء (24 شباط 2021)، بإصابة ما لا يقل عن 10 عناصر من قوات الشرطة الاتحادية بجروح إثر قصف بقنابر الهاون في قاطع "حفتاغار" شرق داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وعن مصدر القصف تضاربت الأنباء الواردة، فقد أكد المصدر أن تنظيم داعش هم من شنوا هجوم أمس، الاّ أن مصدراً آخر قال انه ناجم عن "إطلاق خاطئ من قبل زملاء لتلك القوات".

 

 

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