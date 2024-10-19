إصابة عمال بجروح في مصفاة بيجي النفطية جراء انفجار مخلفات حربية

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم السبت، باصابة عدد من العمال جراء انفجار مخلفات حربية داخل مصفاة بيجي النفطية شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اطلاقة سلاح نوع MK 19 من مخلفات الحرب ضد تنظيم داعش انفجرت داخل المصفاة.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن اصابة اربعة عمال بجروح مختلفة إثر احتكاكهم بالاطلاقة أثناء عملهم.

وتعتبر مصفاة بيجي الأكبر في العراق، إذ كانت تقدر طاقتها الإنتاجية بمعالجة 310.000 برميل يومياً، واحتل تنظيم داعش المصفاة في شهر آيار من العام 2014 بعد سيطرته على قضاء بيجي.

وتعرضت المصفاة بعد تحرير قضاء بيجي من قبضة التنظيم المتشدد في العام 2015 إلى فقدان معدات وآليات حيثُ تم إتهام فصائل مسلحة شاركت في العمليات العسكرية ضد التنظيم والتي استمرت لقرابة سنة كاملة بسرقتها وبيعها فيما بعدُ.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن استعادة معدات وأجهزة مسروقة من مصفى بيجي.

وافتتح السوداني في شهر شباط من العام 2024، مصفاة الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله، و توقف دام أكثر من 10 سنوات.