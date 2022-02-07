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إصابة عقيد بالداخلية العراقية في مشاجرة شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-02-07T18:50:38+0000
إصابة عقيد بالداخلية العراقية في مشاجرة شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بإصابة ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية بجروح جراء مشاجرة شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشاجرة مجهولة الاسباب حصلت بين جارين اثنين في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، وتطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء (آلة جارحة) ما اسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة وهو ضابط برتبة عقيد منسوب لمديرية الشهداء والجرحى بوزارة الداخلية".

واشار الى ان "الطرف الاخر لاذ بالفرار الى جهة مجهولة"، مضيفا ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

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