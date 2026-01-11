إصابة عضو بمجلس نينوى وأربعة آخرين بحادث سير في المحافظة

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بإصابة عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي وأربعة آخرين جراء حادث سير مروري وقع على أحد الطرق العامة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث نجم عن اصطدام عجلة تقلّ الشبكي بعجلة تابعة للنجدة، ما أسفر أيضاً عن إصابة اثنين من أفراد حمايته بجروح طفيفة على طريق قضاء الحمدانية بين الموصل وأربيل".

وأضاف أن "الحادث أدى كذلك إلى إصابة اثنين من منتسبي الشرطة الذين كانوا يستقلون عجلة النجدة"، مبيناً أن "جميع الإصابات وُصفت بالطفيفة، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".