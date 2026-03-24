إصابة عراقيين وإيرانيين في ساحة التبادل التجاري جراء استهداف منفذ "الشلامجة"

افاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بإصابة خمسة أشخاص من الجنسيتين العراقية والإيرانية جراء قصف صاروخي طال ساحة التبادل التجاري في منفذ الشلامجة الحدودي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القصف الصاروخي الذي استهدف ساحة التبادل التجاري في الجانب الإيراني من المنفذ، أسفر عن إصابة اثنين من المواطنين العراقيين وثلاثة إيرانيين بجروح متفاوتة"، مبيناً أن "المصابين يتلقون العلاج حالياً في مستشفى المحمرة داخل الأراضي الإيرانية".

وأفادت مصادر مطلعة، في وقت سابق من اليوم، بأن الجانب الإيراني قرر تعليق حركة التبادل التجاري في منفذ "الشلامجة" الحدودي المحاذي لجنوب العراق، وذلك في أعقاب قصف صاروخي طال ساحات التبادل التجاري، تزامناً مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

من جهتها، كشفت المديرية العامة للعمليات في قيادة عمليات البصرة، عن طبيعة الانفجارات التي هزت المناطق الحدودية، مؤكدة أنها ناتجة عن استهداف صاروخي طال الجانب الإيراني من المنفذ.

وأوضح بيان رسمي للقيادة أنه في تمام الساعة الـ 12:00 ظهراً، رُصد انطلاق صواريخ من منصات تقع داخل الأراضي الكويتية، استهدفت بشكل مباشر مرافق المنفذ في الجانب الإيراني شرقي البصرة.

وكانت محافظة البصرة قد شهدت، في وقت سابق من اليوم، سماع دوي انفجارات عنيفة ناتجة عن رشقات صاروخية متبادلة طالت مواقع حدودية، ما أدى إلى اهتزازات أرضية خفيفة شعر بها سكان مركز المدينة، وسط حالة من الاستنفار الأمني لضبط أمن الحدود ومنع تداعيات التصعيد الإقليمي.

في حين وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة، وإخلاء مدارس قضاء أم قصر، إثر القصف التي تتعرض له المنطقة من الجانب الإيراني.