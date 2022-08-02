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إصابة عدد من الأطفال بانفجار غامض شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-08-02T08:35:06+0000
إصابة عدد من الأطفال بانفجار غامض شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بإصابة عدد من الأطفال بانفجار غامض في اطراف قضاء آمرلي شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 3 أطفال أصيبوا بجروح جراء انفجار غامض بعد عودتهم من السباحة في احد الجداول في قرية "مفتول" 18 كم جنوب شرق قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين.

وأضاف أن "الأطفال المصابين تم نقلهم الى مستشفى "آزادي" في كركوك، وانهم بحالة حرجة فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث لكشف تفاصيله الغامضة وبيان طبيعة الانفجار ان كان عبوة ناسفة او جسم غريب من المقذوفات الحربية".

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