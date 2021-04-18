جرحى في تفجير برج لنقل الطاقة في الموصل

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأحد، عن تعرض أحد أبراج خطوط نقل الطاقة الكهربائية في الموصل لأعمال تخريبية بعبوات ناسفة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان احد ابراج خطوط نقل الطاقة الكهربائية القادمة من سد الموصل باتجاه القيارة تعرض لاعمال تخريب بعبوات ناسفة بالقرب من منطقة العبور الواقعة في غرب الموصل.

وأضاف المصدر؛ ان فريقا من الجهد الهندسي التابع للفرقة 16 جيش عراقي، توجهت الى موقع البرج لإعادة صيانته، فانفجرت عبوة ناسفة عليهم مما ادى الى اصابة 3 منهم بجروح بليغة أحدهم في حالة حرجة، مشيرا الى انسحاب كادر دائرة الكهرباء من الموقع خوفاً من وجود المزيد من العبوات الناسفة.

من جهته؛ قال مدير اعلام مديرية توزيع كهرباء نينوى محمد حميد لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها الابراج للاستهداف، وهذه اعمال تخريبية ونحن نجهل الجهة التي تقف ورائها فيما اذا كانت داعش ام غيرها".

أما عن تأثير هذا الخط؛ أوضح حميد انه سيؤثر بصورة نسبية على نينوى وصلاح الدين، لكن نحن في المحافظة لن نتأثر كثيراً لان لدينا خطوط نقل بديلة نعتمد عليها.