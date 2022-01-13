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إصابة طفل وامرأة خلال القصف الصاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد
Category: أمـن
Date: 2022-01-13T17:10:30+0000
إصابة طفل وامرأة خلال القصف الصاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد
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