إصابة طفل بانفجار وحادث سير يصيب شخصين في كركوك وديالى

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الأحد، بإصابة طفل نتيجة انفجار عبوة ناسفة في كركوك، فضلاً عن إصابة شخصين بحادث سير على طريق بغداد – كركوك.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة انفجرت على راعي غنم يبلغ من العمر 11 عاماً، في قرية الكرحة في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك".

وأضاف أن "الطفل أصيب بجروح خطرة، نقل على إثرها إلى مستشفى الحويجة، لتلقي العلاج اللازم".

وأخبر مصدر آخر، الوكالة، أن "مدنيين اثنين أصيبا بجروح متفاوتة وخطيرة جراء تصادم عجلتين على طريق بغداد – كركوك قرب قرية نائية تابعة لناحية العظيم ٦٠ كم شمال بعقوبة".

وأشار المصدر، إلى أن "أحد المواطنين المارة أخلى المصابين إلى المستشفى، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى تصاعدا بحوادث السير، وأغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.

ويتصدر طريق بغداد – كركوك، أو ما يسمى "طريق الموت" الحوادث المرورية على مستوى البلاد، بسبب عدم تنظيم سير المركبات، والفوضى في عمليات الإعمار والضوابط المرورية، إلى جانب إهمال قواعد السلامة المرورية.