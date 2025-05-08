إصابة طفلين ورجل بانفجار مخلفات حربية شمالي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بينهم طفلان، إثر انفجار جسم غريب من المخلفات الحربية في إحدى القرى شمالي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "انفجاراً ناجماً عن جسم مشبوه من مخلفات الحرب وقع داخل قرية الشيحة التابعة لناحية وانه شمالي الموصل، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، بينهم طفلان".

وأشار المصدر إلى أن "فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمهوري في الجانب الأيمن من مدينة الموصل لتلقي العلاج".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادث، فيما دعت الأهالي إلى توخي الحذر من الأجسام المشبوهة، خاصة في المناطق التي شهدتمعاركسابقة".