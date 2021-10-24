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إصابة طفلين بإنفجار في النجف والعثور على جثة شاب مقتول في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-10-24T06:50:02+0000
إصابة طفلين بإنفجار في النجف والعثور على جثة شاب مقتول في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، بوقوع انفجار ضمن منطقة بحر النجف وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " انفجارا وقع بمنطقة الرحبة ضمن إطار بحر النجف وسط المحافظة بسبب مخلفات حربية سابقة".

وبين المصدر، أن " الانفجار أدى لاصابة طفلين بجروح، تم نقلهما إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وفي السياق أفاد شهود عيان ومصدر أمني يوم الأحد بالعثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر عليها آثار إطلاق نار وسط مدينة كركوك.

ووفقا للمصدر والشهود لوكالة شفق نيوز، فإن الشاب يُدعى (أ، ي، و) يبلغ من العمر 20 عاما تم العثور على جثته في وقت متقدم من صباح اليوم قرب كافتيريا "بابيلون" بجانب سوق "عرفة" وسط كركوك.

وأشاروا إلى أنه لوحظت على الجثة آثار إطلاقات نارية في منطقة الصدر من الجسد، وقد نقلته قوات الشرطة إلى دائرة الطب العدلي في كركوك.

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