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جرحى من الأمن غالبيتهم ضباط بتفجيرين متتاليين في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-12-03T06:26:11+0000
جرحى من الأمن غالبيتهم ضباط بتفجيرين متتاليين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الخميس بإصابة ثلاثة ضباط وشرطي بتفجيرين متتالين في اطراف ناحية العبارة ١٥ كم شمال شرق مدينة بعقوبة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت على دورية للشرطة في منطقة "الكبة" في اطراف العبارة ما تسبب بتدمير همر واصابة ثلاثة ضباط بجروح تلاه انفجار عبوة اخرى قريبة من الحادث تسببت بنفوق بقرة دون اضرار بشرية.

وتابع المصدر ان "عناصر داعش دمروا احدى الكاميرات الحرارية في اطراف المنطقة بسلاح قناص تمهيدا لهجمات وتعرضات."

واكد المصدر تسلل عناصر داعش من حوض حمرين الى مناطق الوقف التي تشمل قرى ونواحي العبارة و"ابو صيدا" شمال شرق بعقوبة .

وتتعرض مناطق العبارة لهجمات وحوادث مستمرة بسبب وجود اوكار للمسلحين وضعف العمليات الامنية.

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