إصابة ضباط عراقيين قرب مخيم يضم لاجئين كورد أتراك في مخمور

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة أربعة ضباط عراقيين بجروح، في محيط مخيم يضم لاجئين كورد أتراك، الواقع في قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "لجنة وزارية ترافقها قوة عسكرية مخصصة للسيطرة على مخيم للاجئين الكورد الاتراك في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل، جاءت لوضع سياج للمخيم".

وأضاف المصدر، أن "سكان المخيم هاجموا القوة العسكرية بالحجارة، ما أسفر عن إصابة إربعة ضباط بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن لجنة من بغداد وقوة عسكرية تصل قضاء مخمور جنوب شرق الموصل للسيطرة على مخيم اللاجئين الاكراد الاتراك.

ويتعرض مخيم اللاجئين في قضاء مخمور إلى قصف جوي تركي بين حين وآخر، وتقول تركيا إنها تستهدف قيادات في حزب العمال الكوردستاني (البي.كا.كا).

من جانبها تقول مصادر أمنية في نينوى، إن الحكومة العراقية وقوات الأمن لا سيطرة لها على المخيم منذ سنوات، وأن أية جهة تتبع الحكومة العراقية لا تستطيع الدخول إلى المخيم حتى خلال تعرضه للقصف التركي.