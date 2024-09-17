إصابة ضابط ومنتسب في القوات الامنية اثناء اقتحام مضافة لإرهابي في سامراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة ضابط ومنتسب في الشرطة الاتحادية، بإطلاق نار من "مجهول" أثناء اقتحام "مضافة إرهابية" في سامراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية، تعرض إلى إطلاق نار من مصدر مجهول خلال تنفيذ واجب امني ضمن منطقة الكوش/ قاطع عمليات سامراء".

لفت المصدر إلى أن "الواجب الأمني تمثل بعملية تفتيش تم خلالها العثور على مضافة تعود الى احد الارهابيين والمكنى (أبو مهدي البازي)، وتحتوي على مواد غذائية".

وأوضح المصدر؛ أن "عملية إطلاق النار أسفرت عن إصابة ضابط برتبة نقيب ومنتسب تم نقلهما الى المستشفى"، مؤكداً أن "العملية ما تزال مستمرة للبحث عن مطلق النار".