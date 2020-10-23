سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إصابة ضابط وجندي في الجيش العراقي بانفجار

Category: أمـن

Date: 2020-10-23T08:46:35+0000
إصابة ضابط وجندي في الجيش العراقي بانفجار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الجمعة، بإصابة ضابط وجندي بجروح مختلفة بانفجار عبوة ناسفة في اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش العراقي في قرية "توكل" شمالي قضاء المقدادية ما أسفر عن بتر ساق جندي وإصابة ضابط برتبة "ملازم اول" بجروح بسيطة.

وأضاف أن قوات من الجيش شنت حملة تفتيش بحثاً عن منفذي الهجوم فيما تم نقل الجندي المصاب الى مستشفى بعقوبة بسبب اصابته البليغة لتلقي العلاجات اللازمة.

وتعد مناطق "شمالي المقدادية " شمال شرقي ديالى ان اكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الأعوام الماضية بسبب طبيعته الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيرا منها الى ملاذات واوكار أمنية لعناصر تنظيم داعش.



related

جرحى من الجيش بانفجار ناسفة شمال شرقي ديالى

Date: 2020-04-20 12:28:08
جرحى من الجيش بانفجار ناسفة شمال شرقي ديالى

اصابة جنديين عراقيين بانفجار

Date: 2020-08-31 10:31:16
اصابة جنديين عراقيين بانفجار

ارتفاع حصيلة النزاع المسلح شمال شرق بعقوبة وانفجار في كركوك بلا اضرار

Date: 2019-11-16 21:06:12
ارتفاع حصيلة النزاع المسلح شمال شرق بعقوبة وانفجار في كركوك بلا اضرار

الجيش العراقي يحبط هجوما لداعش شمال شرقي ديالى

Date: 2020-10-02 19:36:34
الجيش العراقي يحبط هجوما لداعش شمال شرقي ديالى

مقتل واصابة ثلاثة جنود عراقيين في نينوى

Date: 2019-09-07 10:51:56
مقتل واصابة ثلاثة جنود عراقيين في نينوى

إحتراق محال تجارية بإنفجار و وفاة واصابة 6 اشخاص بحوادث في ديالى

Date: 2020-09-16 05:52:55
إحتراق محال تجارية بإنفجار و وفاة واصابة 6 اشخاص بحوادث في ديالى

جرحى بانفجار استهدف عجلة تابعة للجيش العراقي

Date: 2020-09-01 00:58:24
جرحى بانفجار استهدف عجلة تابعة للجيش العراقي

جريحان بإنفجار واعتقال قيادي بداعش في محافظتين

Date: 2020-09-26 06:58:01
جريحان بإنفجار واعتقال قيادي بداعش في محافظتين