إصابة ضابط وجندي في الجيش العراقي بانفجار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الجمعة، بإصابة ضابط وجندي بجروح مختلفة بانفجار عبوة ناسفة في اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش العراقي في قرية "توكل" شمالي قضاء المقدادية ما أسفر عن بتر ساق جندي وإصابة ضابط برتبة "ملازم اول" بجروح بسيطة.

وأضاف أن قوات من الجيش شنت حملة تفتيش بحثاً عن منفذي الهجوم فيما تم نقل الجندي المصاب الى مستشفى بعقوبة بسبب اصابته البليغة لتلقي العلاجات اللازمة.

وتعد مناطق "شمالي المقدادية " شمال شرقي ديالى ان اكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الأعوام الماضية بسبب طبيعته الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيرا منها الى ملاذات واوكار أمنية لعناصر تنظيم داعش.







