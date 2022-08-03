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إصابة ضابط وجندي بانفجار في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-08-03T19:50:44+0000
إصابة ضابط وجندي بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الأربعاء بإصابة ضابط برتبة مقدم وجندي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب قائد عسكري شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن عبوة ناسفة انفجرت في أطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة مستهدفة موكب قائد عمليات ديالى ما سبب إصابة ضابط برتبة مقدم وجندي آخر.

وأضاف، أن الإصابات طفيفة وتسببت بأضرار مادية بأحد العجلات فيما شنت قوات الجيش حملة تمشيط في مكان الحادث بحثا عن عبوات أخرى"

وتشهد مناطق ناحية قره تبه بين الحين والآخر هجمات وحوادث أمنية لقربها من تلال وحوض حمرين معقل التنظيمات الإرهابية.

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