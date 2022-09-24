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إصابة ضابط وثلاثة منتسبين في الشرطة بانفجار ناسفة جنوبي كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-09-24T21:02:37+0000
إصابة ضابط وثلاثة منتسبين في الشرطة بانفجار ناسفة جنوبي كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك بإصابة ضابط وثلاثة منتسبين في الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة في اطراف قضاء داقوق جنوبي كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عبوة ناسفة انفجرت قرب  نقاط تابعة للواء 20 من الشرطة الاتحادية في قرية (تليدا) في اطراف قضاء داقوق جنوبي كركوك ما اسفر عن إصابة ضابط و3 منتسبين.

وأضاف أن قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم.

وتشهد مناطق جنوبي كركوك حوادث امنية وهجمات لقربها من المناطق الساخنة بين صلاح الدين وتلال حمرين الى جانب الفراغات الشاغرة التي تحولت الى مأوى لعناصر داعش.

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