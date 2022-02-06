إصابة ضابط وثلاثة عناصر شرطة بنيران قناص في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء الأحد، بإصابة ضابط وثلاثة أفراد من الشرطة، بعمليات قنص من قبل عناصر داعش، في أطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز, أن "عناصر من داعش هاجمت نقطة أمنية في منطقة (الغريرات) في أطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، وخلال توجه قوة من الشرطة بقيادة مدير قسم شرطة العبارة العميد خير الله التميمي، تعرضوا لهجوم بأسلحة قنص، ما أدى إلى إصابة العميد وثلاث أفراد من الشرطة بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "الاشتباكات مازالت قائمة بين قوات الأمن وعناصر داعش".

وتشهد مناطق ناحية العبارة ١٥ كم شمال شرق بعقوبة، هجمات وتعرضات مستمرة بسبب وجود بؤر لداعش، في البساتين والقرى الزراعية التابعة للناحية.