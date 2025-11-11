في محافظتين.. إصابة ضابط وثلاثة جنود بإطلاق نار ووفاة منتسبي بمركز انتخابي

شفق نيوز- صلاح الدين/ البصرة

كشف مصدر طبي في صلاح الدين، مساء اليوم الثلاثاء، عن وقوع اشتباك مسلح قرب مدرسة الإدريسي في قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن إصابة ضابط وثلاثة جنود آخرين بجروح متفاوتة، فيما توفي منتسب أمني داخل مركز انتخابي في محافظة البصرة.

وذكر المصدر الطبي في مستشفى طوزخورماتو العام، لوكالة شفق نيوز، أن المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الحالة الصحية للضابط "حرجة".

وبحسب شهود عيان، أكدوا للوكالة، فإن الحادث وقع إثر توتر أمني تطور إلى إطلاق نار على قوة من الجيش العراقي كانت متواجدة في المنطقة، فيما انتشرت وحدات من قوات الرد السريع والشرطة المحلية لاحتواء الموقف وفرض السيطرة الأمنية.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن بياناً رسمياً حول طبيعة الحادث أو الجهة التي تقف وراء إطلاق النار.

وفي البصرة، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بوفاة أحد منتسبي حماية المنشآت نتيجة تعرضه لأزمة قلبية أثناء تأدية الواجب في مركز انتخابي بناحية أم قصر جنوبي محافظة البصرة.