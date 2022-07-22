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إصابة ضابط مرور بمشاجرة مع عنصر في الشرطة الاتحادية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-07-22T07:12:12+0000
إصابة ضابط مرور بمشاجرة مع عنصر في الشرطة الاتحادية في بغداد

شفق نيوز / أعلنت الشرطة المحلية في بغداد، يوم الجمعة، إصابة ضابط برتبة عقيد في المرور، إثر مشاجرة تطورت لاستخدام السلاح في منطقة الغزالية غربي العاصمة.

مصدر في النجدة المركزية، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "معلومات تم تلقيها بوجود حادث مشاجرة متطور إلى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة الغزالية، وبعد توجه الدوريات إلى مكان الحادث، اتضح إصابة العقيد المنسوب لمديرية المرور العامة، أثناء الاستراحة، وفرار الجاني".

وأضاف المصدر، أن "بعد تطويق المنطقة من قبل الدوريات وتعقب الجاني، تم القبض عليه، ليتضح أنه منتسب في الشرطة الاتحادية، وضبط بحوزته المسدس الحكومي مع مخزن واحد، وجرى تسليمه إلى أحد المراكز".

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