إصابة ضابط كبير متقاعد وشقيقه بهجوم مسلح في الكوت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة ضابط كبير متقاعد وشقيقه بهجوم مسلح في الكوت بمحافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "آمر قوة التدخل السريع في واسط سابقا العقيد عزيز الامارة وشقيقه تعرضا لهجوم مسلح في منطقة داموك بالكوت"، مشيراً الى أن "حالتهما خطيرة وتم نقلهما الى المستشفى".

وتابع ان "المعلومات تشير الى ان الحادث يعود لخلافات عشائرية".

ووفقاً للمصدر فأن "الاجهزة الامنية في واسط أعلنت الاستنفار التام للبحث عن منفذ الهجوم في مدينة الكوت".