إصابة ضابط كبير في جيش صدام بإطلاق نار في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم السبت باصابة ضابط كبير في الجيش السابق جراء تعرضه لاطلاق نار من قبل اولاده في قضاء المقدادية الواقع على بعد 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن ضابطا برتبة عميد ركن كان يشغل منصب قائد فرقة في الجيش السابق اصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه لمحاولة قتل باطلاق نار من قبل اولاده في حي الثورة وسط المقدادية جراء خلاف عائلي.

واضاف ان الضابط بحالة حرجة ويرقد في مستشفى بعقوبة لغرض العلاج، لافتا الى ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث.