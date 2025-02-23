إصابة ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأحد، بإصابة ضابط أصيب بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للقوات الأمنية أثناء تنفيذ واجب جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه "أثناء تنفيذ مهام أمنية في وادي الشاي ضمن قاطع داقوق (45كم جنوبي كركوك)، حيث كانت قوة أمنية مشتركة تنفذ واجباً أمنياً في المنطقة وعند مرورها من جانب طريق رئيسي كانت عبوة من مخلفات تنظيم داعش مزروعة انفجرت وتسببت بإصابة ضابط برتبة رائد".

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية أخلت الضابط إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج دون ذكر مزيد من التفاصيل".

يُعد وادي الشاي منطقة معقدة جغرافياً ومفتوحة، تربط بين كركوك وصلاح الدين وديالى، مما يجعله نقطة حيوية لتحركات تنظيم داعش.