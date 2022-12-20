إصابة ضابط شرطة وعنصري أمن باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة ضابط شرطة وعنصري أمني اثر اشتباك مسلح مع تاجر مخدرات في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، مشيرا الى القبض على التاجر.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن ضابطاً برتبة نقيب ومنتسبين اثنين ينتمون جميعهم إلى مكافحة اجرام بغداد أصيبوا بجروح، أثناء تنفيذهم، مساء اليوم، عملية نصب كمين لتاجر مخدرات ضمن شارع 60 في منطقة الدورة، جنوبي بغداد، مشيرا الى أن تاجر المخدرات أقدم على اطلاق النار على المفرزة الأمنية، ليحدث أثرها تبادل اطلاق نار.

وبين المصدر، أن المفرزة الامنية تمكنت خلال الاشتباك من إصابة نجل التاجر، مؤكدا أن قوة من نجدة بغداد - الكرخ تمكنت من القبض على التاجر بعد فرض طوق أمني على المنطقة.

وأشار المصدر الآمني، إلى نقل الضابط والمنتسبين المصابين، فضلا عن نجل التاجر الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، لافتا الى ان " التاجر كان منتسباً في الشرطة الاتحادية، إلا أنه هارب من الخدمة في الوقت الحالي وعليه مذكرة قبض وفق المادة 28 - مخدرات".