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إصابة ضابط رفيع بالجيش ومرافقه بتفجير استهدف عجلة عسكرية قرب الموصل (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-05-19T09:56:27+0000
إصابة ضابط رفيع بالجيش ومرافقه بتفجير استهدف عجلة عسكرية قرب الموصل (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بإصابة ضابط رفيع في الجيش العراقي ومرافقه عندما استهدف تفجير عجلة عسكرية كانت تقلهما جنوب غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن معاون امر الفوج الثالث من اللواء 92 من الفرقة المشاة 16 في الجيش العراقي ومرافقه أُصيبا بانفجار عبوة ناسفة انفجرت على عجلة عسكرية كانت تقلهما في محيط جبال عطشانة الواقعة جنوب غرب الموصل.

 وبحسب المصدر فإن الضابط قد نُقل إلى أحد مستشفيات اربيل ومرافقه نُقل الى مستشفى في العاصمة بغداد

أما عن إصابتهما فهي متوسطة وحالتهما حالياً مستقرة، وفقا للمصدر.

وكشف المصدر أن العبوة من المخلفات الحربية لتنظيم داعش والعجلة قد دخلت في منطقة غير مؤمنة سابقاً.

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