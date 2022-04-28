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إصابة ضابط خلال عملية اعتقال تاجر مخدرات جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-28T04:51:26+0000
إصابة ضابط خلال عملية اعتقال تاجر مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، باصابة ضابط  خلال عملية القبض على تاجر مخدرات بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ضابطاً برتبة رائد في شعبة مكافحة مخدرات سوق الشيوخ اصيب برصاصتين في الكتف والساق، اثناء مداهمة احد المنازل في منطقة الاسماعيلية، جنوبي محافظة ذي قار بعد صدور امر قبض وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات على صاحب المنزل المستهدف".

وبين المصدر، أن "الشخص المطلوب واجه القوة الامنية برد عنيف نتج اصابة الضابط المذكور، حيث تم نقله للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى أن "تعزيزات عسكرية وصلت لمكان الحادث وفرضت طوقا امنيا على صاحب المنزل والذي تم اعتقاله في نهاية الامر".

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