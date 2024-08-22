إصابة ضابط بالجيش داخل منزله بنيران عشيق زوجته جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، باصابة ضابط في الجيش العراقي داخل منزله بإطلاق نار من قبل عشيق زوجته جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن ضابطاً برتبة عقيد ركن منسوب الى الجيش أُصيب بجروح أثناء الاستراحة نتيجة تعرضه لحادث إطلاق نار داخل منزله من قبل شخص مجهول ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الشخص هو عشيق زوجة الضابط، ليفر المتهم معها بعد الحادث إلى جهة مجهولة.