إصابة ضابط بمشاجرة في بغداد والداخلية تنفي وجود عملية "اغتيال"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الأحد، بإصابة ضابط في الجيش ومدني جراء مشاجرة بينهما في بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛؛ أن "المعلومات الاولية تشير الى مشاجرة حصلت بين ضابط برتبة ملازم اول ومدني معرفين لدى البعض لم تعرف اسبابها".

وأضاف المصدر؛ أن "المشاجرة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف المسدس ما اسفر عن اصابة الاثنين نقلوا على اثرها الى احدى المستشفيات وتم التحفظ عليهم".

بدورها نفت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود محاولة اغتيال لأحد الضباط وشخص مدني في منطقة الكرادة ببغداد.

وأكدت "الحادث كان عبارة عن خلاف بين شخصين داخل عجلة، أحدهما قام بإطلاق النار على الشخص الذي كان برفقته مما أدى إلى إصابته في ساقه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بإطلاق النار، وما زالت التحقيقات جارية عن ملابسات هذا الحادث".