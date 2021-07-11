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إصابة ضابط باشتباك "عنيف" مع تاجر مخدرات كبير يهرب للمرة الثانية من السجن بالنجف

Category: أمـن

Date: 2021-07-11T05:51:06+0000
إصابة ضابط باشتباك "عنيف" مع تاجر مخدرات كبير يهرب للمرة الثانية من السجن بالنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بأن تاجر مخدرات كبير هرب للمرة الثانية من السجن، مضيفا أن القوات الأمنية دخلت حالة إنذار فجرا في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " تاجر مخدرات كبير هرب للمرة الثانية على التوالي من معتقله وسط النجف"، لافتا إلى أن " قوات أمنية كبيرة مشتركة طوقت المنطقة التي هرب إليها بعد تعقبه".

وأضاف، أن " القوات الأمنية دخلت باشتباك عنيف مع الهارب في منطقة السراي بقضاء الكوفة"، مبينا أن" الأنباء تحدثت عن اصابة ضابط برتبة مقدم بجروح أثناء الاشتباك".

وتابع المصدر، أن " الاشتباك انتهى باعتقال الهارب من التوقيف ونقله لمركز احتجاز خاص ".

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