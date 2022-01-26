إصابة ضابط باشتباكات مع داعش بين محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الأربعاء بإصابة ضابط باشتباكات مع عناصر داعش في حاوي العظيم شمال غربي المحافظة ضمن عملية "ثأر شهداء".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عناصر من داعش اشتبكت مع قوة من الفوج الثاني قوات خاصة في حاوي العظيم شمال ديالى مما أسفر عن اصابة ضابط برتبة مقدم بجروح متفاوتة".

وأكد المصدر ان الاشتباكات مازالت مستمرة وسط تقدم لقطعات العسكرية المشاركة في عملية "ثأر الشهداء" في حاوي العظيم.

وتشهد مناطق غرب العظيم وحاوي لعظيم عمليات بحث وتفتيش بعد عملية استهداف مقر لسرية عسكرية غرب العظيم اثر هجوم نفذه عناصر من داعش قبل أيام عدة واسفر عن سقوط 11 جنديا ضحايا بينهم ضابط.