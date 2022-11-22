إصابة ضابطين في الأمن الوطني بمحاولة اغتيال شرقي بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باصابة ضابطين في جهاز الأمن الوطني في محاولة اغتيال تعرضا لها بسلاح ناري وقنابل يدوية، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً أقدم على تنفيذ محاولة اغتيال لضباط اثنين في جهاز الأمن الوطني عندما كانا يحاولان الخروج الى دوامهما، بواسطة سلاح نوع مسدس وقنابل يدوية (رمانات)، عدد ٣، انفجرت منها واحدة فيما لم تنفجر القنبلتين الباقيتين لحظة الهجوم ضمن منطقة زراعي البلديات، شرقي العاصمة، مما أدى إلى اصابتهما بجروح".

وأضاف المصدر أن "الضابط الأول برتبة رائد، والثاني برتبة ملازم اول وتم نقلهما إلى احدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم تطويق المنطقة واعتقال الجاني الذي لم تعرف أسباب اقدامه على هذا الهجوم لغاية الآن".