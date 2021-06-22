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إصابة ضابطين عراقيين بسقوط عجلة تقلهما من جسر وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-22T06:25:35+0000
إصابة ضابطين عراقيين بسقوط عجلة تقلهما من جسر وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة ضابطين عراقيين بسقوط عجلة تقلهما من أعلى جسر وسط بغداد، في وقت كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات جريمة تسليب عجلة مقترنة بالقتل والقبض على الجاني في العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة مدنية تقل ضابطاً برتبة ملازم اول في خلية الاستخبارات وآخر برتبة ملازم اول في قاعدة السلام الجوية تعرضت، فجر اليوم، لحادث سير ادى الى سقوطها من أعلى جسر الحارثية وسط بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الضابطين تعرضا لاصابات مختلفة تم نقلهما على اثرها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، مشيراً الى "فتح تحقيق في الحدث".

على الصعيد الامني، قالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من كشف جريمة تسليب عجلة نوع دوج جارجر بيضاء اللون موديل ٢٠١٨ وقتل سائقها بإطلاق النار عليه ورمي جثته على جانب الطريق.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق عمل مختص للتحري وجمع المعلومات ومقاطعتها مع مصادر المعلومات والتوصل الى هوية الجاني والقبض عليه بعد اخذ الموافقات الاصولية، مبينة أنه لدى التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بجريمة تسليب العجلة واطلاق النار على المجنى عليه سائقها بواسطة سلاح مسدس ورمي جثته.

وأشارت إلى تدوين اقوال المتهم وتصديقها قضائيا بالأعتراف، مبينة أن  قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات وتقديمه الى القضاء لينال جزائه العادل .

 

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