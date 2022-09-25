إصابة صاحب صيرفة بعملية تسليب طالته وسط الديوانية

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، اليوم الأحد، بتعرض صاحب صيرفة إلى هجوم مسلح وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم ضد صاحب محل صيرفة في الديوانية قرب منزله بمنطقة الصدر الأولى اثناء عودته من العمل"، لافتا إلى ان " الهجوم أدى لإصابة صاحب المحل بجروح خطيرة".

وبين المصدر، ان " المسلحين سيطروا على الأموال التي بحوزة صاحب المحل بعد اصابته بعدة رصاصات في جسده، فيما لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة "، مؤكدا" نقل المصاب للمشفى لغرض تلقي العلاج ".