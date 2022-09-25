سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابة صاحب صيرفة بعملية تسليب طالته وسط الديوانية

Category: أمـن

Date: 2022-09-25T05:16:50+0000
إصابة صاحب صيرفة بعملية تسليب طالته وسط الديوانية

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، اليوم الأحد، بتعرض صاحب صيرفة إلى هجوم مسلح وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم ضد صاحب محل صيرفة في الديوانية قرب منزله بمنطقة الصدر الأولى اثناء عودته من العمل"، لافتا إلى ان " الهجوم أدى لإصابة صاحب المحل بجروح خطيرة".

وبين المصدر، ان " المسلحين سيطروا على الأموال التي بحوزة صاحب المحل بعد اصابته بعدة رصاصات في جسده، فيما لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة "، مؤكدا" نقل المصاب للمشفى لغرض تلقي العلاج ".

related

وفاة شخصين وإصابة آخرين بحادثين في محافظتين عراقيتين (صور)

Date: 2021-02-11 06:51:00
وفاة شخصين وإصابة آخرين بحادثين في محافظتين عراقيتين (صور)

استهداف منزل مرشح فاز بالانتخابات والكشف عن محاولة اغتيال آخر بوجبة "ثواب"

Date: 2021-11-06 09:10:01
استهداف منزل مرشح فاز بالانتخابات والكشف عن محاولة اغتيال آخر بوجبة "ثواب"

جريحان بهجوم مسلح والقبض على داعشيين شقيقين في الفلوجة وبغداد

Date: 2020-10-21 06:54:18
جريحان بهجوم مسلح والقبض على داعشيين شقيقين في الفلوجة وبغداد

الإعدام لأفراد عصابة أجهزوا على صاحب صيرفة جنوبي العراق

Date: 2021-08-01 11:19:04
الإعدام لأفراد عصابة أجهزوا على صاحب صيرفة جنوبي العراق

في كربلاء وبغداد .. أب يقتل أبنه وأشخاص يصيبون شقيقتهم بآلات حادة

Date: 2021-06-16 10:00:44
في كربلاء وبغداد .. أب يقتل أبنه وأشخاص يصيبون شقيقتهم بآلات حادة

مجهول يستقل دراجة نارية يقتل ويصيب 3 أشخاص في ذي قار

Date: 2021-10-14 19:16:30
مجهول يستقل دراجة نارية يقتل ويصيب 3 أشخاص في ذي قار

(تحديث) مقتل "شيخ عشيرة" في نزاع مسلح جنوبي العراق

Date: 2022-06-30 10:23:23
(تحديث) مقتل "شيخ عشيرة" في نزاع مسلح جنوبي العراق

هجوم مسلح ومخلفات حربية تنهي حياة 4 مواطنين في ذي قار

Date: 2021-06-15 07:00:59
هجوم مسلح ومخلفات حربية تنهي حياة 4 مواطنين في ذي قار