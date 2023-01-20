إصابة شرطي ومصرع مدني بحادثين منفصلين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمصرع مدني واصابة شرطي بحادثين منفصلين في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان منتسب من شرطة الطوارئ اصيب بجروح جراء هجوم لداعش استهدف نقطة امنية في (حوض الوقف) في اطراف ناحية ابي صيدا.

واضاف ان قوات الامن تصدت للهجوم وأجبرت المهاجمين على الفرار

وتعد مناطق الوقف 25 كم شمال شرق بعقوبة اسخن البؤر الامنية بسبب الفراغات الجغرافية والطبيعة الوعرة وارتباطها بنقاط عبور وتسلل مع عدة وحدات ادارية.

وفي حادث اخر وبحسب المصدر نفسه لقي شاب مصرعه باصطدام دراجته النارية مع عجلة في قرية (زهيرات) التابعة لناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة

واشار المصدر الى نقل جثة الشاب الى الطب العدلي واتخاذ الاجراءات القانونية والمرورية اللازمة"