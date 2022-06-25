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إصابة شرطي بهجوم لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-25T19:23:04+0000
إصابة شرطي بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى اليوم السبت بإصابة شرطي بهجوم لداعش في أطراف ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شرطيا أصيب بجروح جراء تعرض ارهابي بالأسلحة الخفيفة استهدف نقطة الشرطة في أطراف قرية العاشميات التابعة لناحية هبهب ١٢ كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف أن "الأهالي وقوات الشرطة تصدوا للمهاجمين واجبروهم على الفرار فيما شنت قوات الشرطة حملة تمشيط في محيط الحادث".

وحذر مسؤول محلي في وقت سابق عبر شفق نيوز من نشاط خلايا داعش النائمة في محيط ناحية هبهب وقراها الزراعية بعد سلسلة تعرضت ليلية شهدتها تلك المناطق خلال الأشهر القليلة الماضية.

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