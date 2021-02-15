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إصابة شرطي برصاص قناص في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-02-15T16:29:31+0000
إصابة شرطي برصاص قناص في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى يوم الاثنين بإصابة شرطي برصاص قناص من داعش في اطراف ناحية ابي صيدا الواقعة على بعد 30 كم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قناصا من تنظيم داعش أطلق النار على نقطة مرابطة للشرطة في قرية شيخي (5 كم شرق ابي صيدا) ما أدى الى إصابة شرطي بجروح".

وأضاف أن "قوات الامن ردت على القناص وشنت حملة تفتيش بحثا عن مصدر الهجوم، فيما نقلت الشرطي الجريح الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة".

وتتكرر حوادث امنية وهجمات في عدة مناطق بناحية أبي صيدا منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرع وجرح مئات المدنيين والعناصر الامنية.

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