إصابة شرطي بانفجار عبوة لاصقة شمال شرق بعقوبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة شرطي بانفجار عبوة لاصقة في أحد العجلات في قضاء الخالص، شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عبوة لاصقة انفجرت أسفل عجلة من نوع سوناتا في تقاطع مصطفى جواد، جنوب غرب قضاء الخالص، (17 كم) شمال شرق بعقوبة).

وأضاف المصدر ان "الانفجار تسبب باصابة شرطي وتضرر 3 عجلات"، مشيراً إلى أن "قوة امنية هرعت الى مكان الحادث وطوقته وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته".

وشهدت ديالى استقراراً امنياً من حملات الاستهداف بالعبوات اللاصقة والناسفة منذ سنوات بعد أن أودت بحياة عشرات الضحايا والمصابين من الشخصيات الأمنية والحكومية والأكاديمية.