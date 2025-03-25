إصابة شرطيين جراء اصطدام مركبتهما بشاحنة نقل في الفلوجة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في الأنبار، اليوم الثلاثاء، بإصابة 3 اشخاص بينهم شرطيين اثنين جراء اصطدام مركبتهما بشاحنة نقل في الفلوجة كبرى مدن المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث تصادم وقع بين شاحنة نقل ومركبة شرطة على شارع 60 في الفلوجة، مما أدى إلى إصابة سائق الشاحنة وشرطيين اثنين، ووقوع أضرار مادية".

واوضح، أن "الحادث وقع نتيجة السرعة المفرطة وفقدان السيطرة على المركبات، حيث اصطدمت الشاحنة بمركبة الشرطة التي كانت متوقفة جزئياً على جانب الطريق".